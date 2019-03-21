شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يستقبل وفدًا إعلاميًا من الصين في مقر «الاستعلامات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، بمكتبه وفداً إعلامياً صينياً مكوناً من عدد 6 من رؤساء كبريات الصحف الصينية، في إطار التعاون الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات المصرية مع كافة الجهات الإعلامية الأجنبية.

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وقدم الوفد التهنئة لرشوان بمناسبة فوزه برئاسة نقابة الصحفيين المصريين، في الوقت نفسه أكد رشوان أن هذه الزيارة تعد من أهم الزيارات خاصة في ضوء مشاركة مصر بالمنتدى الثاني للحزام والطريق المزمع عقده ببكين في إبريل القادم، كما أن الزيارة تأتى أيضاً لتعزيز العلاقات التاريخية بين مصر والصين وستساعد في نشر الحقائق عن البلدين.

وأشار رشوان إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تقدم كافة التسهيلات لمنح التصاريح وكافة الإجراءات الخاصة للمراسلين والصحفيين الأجانب سواء الزائرين أو المقيمين.

وقدم رئيس الهيئة إلى بان جانغ، رئيس الوفد الصيني، درع الهيئة العامة للاستعلامات تقديراً له وتأكيداً على عمق العلاقات بين البلدين.