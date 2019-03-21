شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء في افتتاح معرض زهور الربيع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والدكتور على المصيلحي وزير التموين والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدورة رقم 86 لمعرض زهور الربيع اليوم، الخميس، بحديقة الأورمان بالجيزة، بمشاركة أكثر من 180 شركة عارضة حرصت على المشارك في فعاليات المعرض.

وتفقد الوزراء الثلاثة ومحافظ الجيزة أجنحة العارضين بمعرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة، ومنها أجنحة قطاع الإنتاج والزراعات المحمية والإدارة المركزية للبساتين ومعمل المناخ ومنافذ وزارة الزراعة المنتشرة بحديقة الأورمان.

وأشاد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة خلال جولته في معرض زهور الربيع، بجناح قطاع الإنتاج وعرضه المتميز لفسائل النخيل مؤكدا أهمية التوسع في تقنيات زراعة الإنسجة لإنتاج فسائل النخيل المتميز من البرحي والمجدول ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة أكبر مزرعة للنخيل المتميز بمنطقة توشكي والوادي الجديدة لزراعة 5 ملايين نخلة من نخيل البرحي والمجدول.

ولفت وزير الزراعة إلى أن رؤية الوزارة لتطوير منظومة إنتاج نباتات الزينة والزهور، تعتمد على الإستفادة من الميزة النسبية لمصر في الإنتاج لأغراض التصدير إلى الخارج، أو لتلبية إحتياجات السوق المحلية، الواعدة بسبب زيادة الطلب عليها في المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبا المواطنين بزيارة المعرض والاستمتاع بالمعروضات المختلفة من نباتات الزينة والأنواع المختلفة من الصبارات وجو الربيع الرائع.

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وأشار «أبوستيت»، إلى إن المعرض، هو الأقدم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقام على مساحة على مساحة ٢٨ ألف متر مربع منها ٢٥ ألف متر مساحات مكشوفة بحديقة الأورمان بالجيزة ويستمر لمدة شهر كامل«، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للإستماع بجمال الزهور، موضحا أنه يمكن للقطاعات المشاركة في المعرض أن تتحول إلى أحد روافد المشروعات الصغيرة للقضاء على البطالة بين الشباب».

وشدد الوزير على أن الوزارة تستهدف تحويل المعرض السنوات القادمة إلى حدث ترفيهى ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين، وإن قطاعات إنتاج الزهور ونباتات الزينة بمختلف أنواعها، والصناعات المرتبطة بهما يمكن أن تساهم جميعها في خطط الدولة للنهوض الاقتصادى، موضحا أن الوزارة تستهدف زيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر هذا العام ضمن خطة مدروسة تستهدف نشر ثقافة نباتات الزينة والزهور في المجتمع المصري.

ولفت الوزير إلى انه تم تنفيذ خطط لتطوير المعرض حتي يبدو في أبهي صورة، حيث تم تخصيص ما يقارب الفدان مساحة عرض مغطاة والباقى في المساحات المكشوفة التي تضم كبار منتجى الصبارات، ومنتجى أشجار الفاكهة، والمتخصصين في تنسيق المساحات الخضراء«اللاند سكيب، ومنتجى النجيل الطبيعى، والشركات المنتجة لمستلزمات الإنتاج، وكبار صناع الفخار.

معرض الزهور

كما شاركت وزارة الزراعة بمنتجاتها من الصوب الزراعية، وبمنتجات معهد البحوث الزراعية، إلى جانب المشاركة بمركز الاعلام الريفى كمؤسسة تثقيفية. كما تشارك مؤسسات المجتمع المدنى أيضا في المعرض والعدد الأكبر من المشاركين هم منتجو نباتات الزينة والزهور وأصحاب المشاتل.

والجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوى الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يوما. ويشهد المعرض اهتماما متزايدا كل عام، وتستهدف الوزارة الوصول إلى مليون زائر في هذه الدورة. كما تهدف تحويله إلى حدث ثقافى اقتصادى متميز يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.