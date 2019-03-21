شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من بلوغها سن المعاش.. القبض على رئيسة حي وسط الإسكندرية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى ضباط الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية، القبض على «بهية. ع. أ»، رئيسة حي وسط الإسكندرية صباح اليوم، فيما أرجعت مصادر السبب لقيامها بإسناد أعمال بالأمر المباشر.

وقال مصدر بديوان محافظة الإسكندرية إن ضباط الرقابة الإدارية وصلوا إلى مقر ديوان حي وسط، صباح اليوم الخميس، وألقوا القبض على رئيسة الحي بناء على إذن من النيابة العامة، وإن أسباب القبض عليها غير معروفة حتى الآن، مشيرا إلى أن الأمر قد يتعلق بإعطائها أمرا مباشرا لتنفيذ أعمال دون مناقصات أو مزايدات.

يشار إلى أن رئيسة الحي المقبوض عليها ستبلغ سن المعاش في أول إبريل المقبل.