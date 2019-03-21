شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الخميس، فعاليات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الثانية والخمسين بمدينة شرم الشيخ، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال «نجم»، في الكلمة الافتتاحية، إن جامعة حلوان تتشرف باستضافة أعمال هذه الدوره للمره الثانية بعد مرور 14 عاما، حيث كانت المرة الأولى عام 2005، مشيراً إلى الدور الهام والحيوي الذي يقوم به اتحاد الجامعات العربية منذ تأسيسه عام 1964 في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم العربي وذلك من خلال الأنشطة المتعددة والمتنوعة لمختلف القضايا ذات الصلة بجودة التعليم والشؤون المجتمعية المختلفة.

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وأكد أن الجامعات المصرية والعربية بتخصصتها العلمية والإنسانية المختلفة يجب أن تكون منبراً للمعرفة وبيتا للخبرة ومحفزا للعقول المبتكرة المبدعة وراعية لها، وان تعمل على مواجهة الحملات الفكرية المضللة التي يتعرض لها الشباب، مشيرا إلى أن اتحاد الجامعات العربية تقع عليه مسؤولية كبيرة لمتابعة ورصد معايير الجودة، وتوفير قواعد بيانات للجامعات بالإضافة إلى ما تم إنجازه من مشروعات في مجالات التنمية.

من جهته، أشار الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إلى أن المؤتمر يناقش كافة أعمال الأمانة العامة للاتحاد، ويبحث المؤتمر الخطط والبرامج العلمية والأكاديمية والادارية التي تنفذها الأمانة العامة للاتحاد، ويتضمن المؤتمر بحث عضوية الجامعات التي ترغب بالانضمام لمظلته، إضافة إلى أنشطة وفعاليات المجالس والمراكز والجمعيات العلمية التابعة للاتحاد، لافتا إلى العديد من الاتفاقيات التي أبرمها اتحاد الجامعات العربية على سبيل المثال مشروع الصندوق العربي لتمويل البحث العلمي.

بدوره، ذكر الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن منظومة التعليم والتعلم أصبحت تتمتع الآن بقدر عال من الديناميكية والتغيير ومن هذا المنطلق فقد أدركت الدول العربية أهمية مراجعة أوضاع التعليم وتطويره في كافه القطاعات والمجالات، ولذلك تم عقد المؤتمرات والندوات لتطوير التعليم وطرحت العديد من المشاريع الاصلاحية للنهوض بالتعليم، ومن أجل ذلك فقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 عام التعليم في مصر إدراكا بأهمية التعليم كقاطرة للتنمية في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.