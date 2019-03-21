شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصري عقب سقوطه من مبنى قيد الإنشاء بالكويت.. والنيابة تُسجلها: «شبهة جنائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سقط شخص من عمارة قيد الإنشاء في «الجابرية»، الكويت، لتتوجّه بعدها على الفور قوة من مخفر المنطقة إلى موقع البلاغ، فوجدوا الجثة ملقاة على سلم الدور الأرضي، وعند سؤال المبُلغ، أفاد بأنه سمع صوت صراخا وعند انتقاله إلى المكان وجد الجثة على الأرض، وفقًا لـ«الراي» الإلكترونية.

وأفاد مصدر أمني أنه تبين أن الجثة تعود لشخص مصري الجنسية، وقد أفاد المبلغ بأن هناك أشخاصا كانوا يعملون معه، دون الإشارة إلى طبيعة العمل.

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وأضاف أنه تم الاتصال بوكيل النيابة وإفادته بالواقعة بالكامل، وقد أفاد بتسجيلها وفاة شبهة جنائية. بعد ذلك حضر وكيل النيابة والأدلة الجنائية إلى الموقع وتم رفع الجثة.

ومُنذ يومين، لقى 3 من العمال المصريين مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمنطقة النهضة الكويتية. وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية الكويتية، في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، إن المتوفين الثلاثة هم كل من أحمد يوسف أحمد الباجه، عبدالستار جادالله رشيد، ومحمد محمد السقا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من جانبها، بدأت القنصلية المصرية لدى الكويت، في التواصل مع الشركة التي كان يعمل بها العمال الثلاثة لحصول أسرهم على جميع حقوقهم المالية والأدبية بعد الحادث، بالإضافة إلى بحث شحن الجثامين الثلاثة إلى أرض الوطن.