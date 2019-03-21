شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لقاء مع «العناني» في باريس.. و«الآثار»: دعاية عالمية لمعرض توت عنخ آمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى د. خالد العناني، وزير الآثار، مع أكثر من 15 محطة إذاعية وقناة تليفزيونية وصحف فرنسية وعالمية بارزة ووكالات الأنباء، خلال الساعات الأولى من وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء، والذي استمر حتى صباح الخميس.

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وهج وسحر كنوز الفرعون الذهبي ومعرضه في بلد النور لم تمهل الصحفيين الفرنسيين فرصة الانتظار حتى موعد انعقاد المؤتمر الصحفي للإعلان عن المعرض وافتتاحه رسميا، عصر الخميس، حيث تهافت الإعلام الفرنسي كله من صحفيين وإعلاميين ومراسلي أبرز القنوات ووكالات الأنباء الفرنسية والعالمية على إجراء لقاءات صحفية وحوارات إذاعية وتليفزيونية مع وزير الآثار.

لم يسأل الإعلام الفرنسي، وزير الآثار، فقط عن الملك الشاب توت عنخ آمون وحياته وكنوزه ومعرضه والدعاية التي يحظى بها في باريس، حيث زينت شوارع باريس ومحطات الاتوبيس والمترو بصورة وجه الملك الشاب، بل عن أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها وزارة الآثار والتعاون المصري الفرنسي في مجال العمل الأثري وعن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير الماضي، وعن مشاريع الترميم التي تقوم بها الوزارة منها مشروع ترميم قصر البارون إمبان ومشاريع تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية مثل مشروع تطوير معبدفيلة بأسوان والذي زاره الرئيس أوائل الأسبوع الجاري على هامش منتدى الشباب الأفريقي، بالإضافة إلى المتاحف التي تم افتتاحها، خاصة المتحف المصري الكبير الذي سيفتتح عام 2020 والذي سيعرض توت عنخ آمون كلها مرة واحدة ولأول مرة.

ومن أبرز هذه الصحف والقنوات صحف «لو فيجارو» و«لوموند» و«لو باريزيان» وقناة وإذاعة «فرنسا اينفو» وقناة فرنسا 24 وإذاعة فرنسا الدولية «RFI» والقناة الأولى الفرنسية «TF1» والتي تعد القناة الأشهر في فرنسا وقناة أوروبا الأولى و«Jeune Afrique» وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة الأنباء الأمريكية ووكالة الأسوشيتد برس وراديو «ARD» الألمانية وغيرها.

وزير الآثار يتابع معرض توت عنخ آمون بباريس

وزير الآثار يتابع معرض توت عنخ آمون بباريس

وزير الآثار يتابع معرض توت عنخ آمون بباريس