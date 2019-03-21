شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير العدل: تعديل مدة الرئيس مطلب شعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن تعديل مدة الرئاسة في الدستور مطلب شعبي، من أجل أن تكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة.

وأضاف، خلال جلسة الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية المنعقد بمجلس النواب، أنه شارك في إعداد دستور 2014، وقال: «كانت الظروف عصيبة، والجميع كان يضع معالجة الماضي في ذهنه دون التطرق للمستقبل».

وتابع: «الجميع يعلم الظروف التي تم فيها إعداد دستور 2014، وما كان يحدث في الشوارع.. الجميع كان يفكر في معالجة الماضي وظروف الدولة الصعبة حينها، ولكن الوضع الآن اختلف، نحن الآن دولة قانون ومؤسسات والسلطات تمارس اختصاصاتها بكل حرية، ومن ثم العمل على هذه التعديلات ضرورة لمعالجة ما تم تجاهله أثناء إعداد الدستور».