شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حسن فريد يطالب بمد فترة النائب العام أسوة برئيس الجمهورية: «الظروف واحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بأن تتضمن التعديلات الدستورية مد مدة النائب العام إلى 6 سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وقال: «الأربع سنوات لا تكفي لعمل النائب العام، وكما نعدل مدة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات لابد أن نعدلها للنائب العام والظروف واحدة».

Advertisements

وأضاف «فريد»، خلال جلسة الحوار المجتمعى الخاصة بالتعديلات الدستورية المنعقدة في مجلس النواب: «مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي، لأن النائب العام يواجه مشاق كثيرة والظروف التي تمر بها البلاد تحتاج إلى استقرار».

وبشأن المادة 185، الخاصة بموازنة الهيئات القضائية، طالب بأن تكون الموازنة مستقلة، كون قضاة مصر مستقلين، مشيدا بنص المادة 102، الخاصة بتمثيل المرأة مؤكدا أنها خطوة إيجابية، وتابع :«كل سنة وهن طيبات بمناسبة عيد الأم».

كما وجه الشكر للبرلمان بسبب تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «كنت أعاني من بعض القضايا من وجود 900 شاهد إثبات، والآن الوضع اختلف تشريعيا ونعمل على إنجاز القضايا المنظورة».