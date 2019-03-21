شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة» يشهد مراسم رفع العلم في الذكرى الـ30 لعودة طابا: «لن نفرط في ذرة رمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن سيناء بعد انتصار حرب أكتوبر وعودة طابا بمعركة دبلوماسية تعيش الآن معركة تنمية حقيقة بدعم لا محدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أن طابا بقعة غالية من أرض مصر.

جاء ذلك خلال مراسم رفع في العيد الثلاثين لعودة طابا، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر مساعد وزير الدفاع للتنمية، واللواء محمد خريصة حكمدار مديرية أمن جنوب سيناء، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وعواقل ومشايخ جنوب سيناء، بالإضافة لقائد القوات الدولية بسيناء، وسط فرحة ومشاركة أبناء جنوب سيناء بالأغاني، وعزفت الموسيقى العسكرية مراسم رفع العلم، كما تم إيقاد شعلة النصر ووضعت في أعلى تبة جبلية، وقام المحافظ برفع العلم ورفرف في سماء طابا، وغنى الأطفال أغاني النصر .

Advertisements

وأضاف «فودة»: «لا بد أن تعلم للأجيال القادمة إننا لن نفرط أبدا في ذرة رمل من سيناء الحبيبة»، مشيرا إلى أن منطقة طابا ونويبع سوف تشهد تنمية حقيقة خلال الفترة القادمة.

وأكد الشيخ سلامة مسمح، شيخ قبيلة الحيوات بطابا، أن الأجداد من بدو طابا دافعوا عن مصرية طابا حتى عادت، مشيرا إلى أن مشايخ بدو طابا حددوا موقع أشجار الدوم التي زرعها البدو، وكانت دليل إثبات المصرية طابا.

وأكد عطية موسى نائب دائرة شرم الشيخ وخليج العقبة، أن طابا شهدت حركة تنمية كبيرة وكانت قرية فتحولت لمدينة كبيرة مطالبا بمزيد من التنمية بطابا.

وهنأ محافظ جنوب سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى عودة طابا، وأمر أن تدرس الحصة الأولى عن ذكري عودة طابا، وتفقد «فودة» منفذ طابا البري وأشاد بعملية التطوير التي شهدها المنفذ، كما افتتح المكتبة النموذجية بقرية طابا النموذجية وشهد الطابور، والإذاعة في مدرسة قرية طابا في حضور السفير التشيكي وزوجته وبرفقته محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.

مراسم رفع العلم المصري فى الذكرى الثلاثين لعودة طابا

مراسم رفع العلم المصري فى الذكرى الثلاثين لعودة طابا

مراسم رفع العلم المصري فى الذكرى الثلاثين لعودة طابا

مراسم رفع العلم المصري فى الذكرى الثلاثين لعودة طابا

مراسم رفع العلم المصري فى الذكرى الثلاثين لعودة طابا