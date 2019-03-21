شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنشر فيديو بمناسبة عيد الأم: شكرا لكل معلمة خرجت أجيال وربت أبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فيديو بمناسبة عيد الأم. ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشكر لكل معلمة خرجت أجيال وربت أبطال ولكل أم سهرت الليالى تذاكر مع أولادها علشان تشوفهم فى أحسن صورة. وشكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأمهات على تعاونهن الدائم مع الوزارة لبناء مستقبل بكره بأولادكم، قائلة : "كل عيد أم وأنتم بخير" . Advertisements

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