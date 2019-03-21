مطار القاهرة يشارك الركاب الاحتفال بـ"عيد الام" بصالات السفر والوصول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزى ، بالاحتفال بعيد الأم مع الركاب من مختلف الجنسيات، داخل صالات السفر والوصول في مطار القاهرة الدولي .
وقام فريق من العلاقات العامة بتوزيع الهدايا الرمزية على الراكبات داخل الصالات ، وقد أعربوا عن فرحهم بذلك الاهتمام وعمت البهجة والسرور داخل أجواء الصالات .
وأكد المهندس أحمد فوزي ان ذلك فى أطار أهتمام الدولة بدور المرأة فى المجتمع بصفة عامة ، والأم بصفة خاصة ، كونها مسئولة عن تربية وتنشئة شباب المستقبل وغرس القيم والاخلاق الحميدة فى أجيال الغد .
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