شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم الاعتدال الربيعى على النصف الشمالى للكرة الأرضية إيذانا ببدء فصل الربيع فلكيا، ولكن الكثيرين لا يعرفون معنى الاعتدال الربيعى وتفسيره. وفسر الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، معنى الاعتدال الربيعى فى نقاط مبسطة نسردها لقرائنا كما يلى .. 1- يوم الاعتدال الربيعى تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وغروبها من نقطة الغرب تماما. 2- يوم الاعتدال الربيعى تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء. Advertisements 3- تتساوى فى يوم الاعتدال الربيعى كمية الإشعاع الشمسى على نصفى الكرة الأرضية. 4- تتساوى عدد ساعات الليل والنهار على نصف الكرة الشمالى ونصفها الجنوبى حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تماما. 5- تصعد الشمس فى حركتها الظاهرية من الجنوب إلى الشمال. 6- يكون الفصل ربيعا فى البلدان الواقعة فى شمال الكرة الأرضية بينما يكون خريفا فى البلدان الواقعة فى جنوب الكرة الأرضية. 7- تكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة اذا كنت من سكان البلدان الواقعة على خط الاستواء، وهناك لا يكون لك ظلا على الأرض.

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