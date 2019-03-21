شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب تطير إلى نيامى لمواجهة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت منذ قليل، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رقم ms3119 من مطار برج العرب إلى نيامي لمواجهة النيجر في المباراة الأخيرة المؤهلة لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

وقرر خافيير أجيري اصطحاب 25 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك). محمد أبو جبل (سموحة) - أحمد الشناوي (بيراميدز).

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - محمد هاني (الأهلي) - على جبر (بيراميدز) - محمود علاء (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - كريم حافظ (قاسم باشا التركي) - أحمد أبو الفتوح (سموحة).

الوسط: عمرو السولية (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) -طارق حامد (الزمالك) - على "غزال" (فيرنس البرتغالي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز).

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وسط المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - إسلام جابر (الداخلية) -عمار حمدي (الاتحاد السكندري) -عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني) - صلاح محسن (الأهلي) -مصطفى محمد (طلائع الجيش).

كما قرر أجيري عدم اصطحاب بديل لـ"عامر عامر" حارس مرمى الإنتاج الحربى، بعد إصابته في الركبة واستبعاده من معسكر المنتخب الوطني لعدم تمكنه من المشاركة في مباراتي النيجر ونيجيريا.

واستبعد المدرب المكسيكي، محمد صلاح نجم ليفربول، وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد المنتخب، وكذلك رباعي الأهلي محمد الشناوي، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، ومروان محسن، ومحمد عواد حارس الوحدة للإصابة.