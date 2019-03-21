شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل الهجمات ضد 5 مساجد فى برمنجهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن مجتمع برمنجهام الإسلامى يخشى من التعرض لهجمات عنصرية لاسيما بعد تعرض خمسة مساجد حول المدينة بين ليلة وضحاها إلى اعتداءات متعددة منها هجمات بالمطارق، وذلك بعد أيام من شن يمينى متطرف هجوما إرهابيا على مسجدين بنيوزيلندا، ليسقط 50 قتيلا.

وأكدت الشرطة فى وقت سابق أن أربعة مساجد تعرضت لهجوم بالمطرقة فى المدينة خلال الليل، مع ورود أنباء عن وقوع أعمال تخريب استغرقت ساعة كاملة، بحسب الصحيفة.

وقالت الشرطة إنه تم استدعائها بعد الإبلاغ عن تحطيم نوافذ مسجد خامس على طريق ألبرت فى تمام الساعة 10 صباح اليوم.

ونقلت قناة ITV عن أمين المسجد، أن الهجوم وقع فى وضح النهار.

وقالت شرطة ويست ميدلاندز، إنهم يعاملون جميع الهجمات الخمسة على أنها مرتبطة ببعضها وأكدت أن شرطة مكافحة الإرهاب تعمل معهم فى التحقيق.

فى حين أن وحدة الشرطة ومكافحة الإرهاب فى ويست ميدلاندز لم تحدد بعد الدافع، فأن الجالية المسلمة تشعر بالقلق والخوف المتزايد وسط مخاوف من أن تكون أعمال التخريب مرتبطة بالهجمات الإرهابية فى نيوزيلندا.













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