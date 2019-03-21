شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين خطرين وضبط مجرم آخر بالإسكندرية فى تبادل إطلاق نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحازم لكافة صور الخروج على القانون وضبط العناصر الإجرامية الخطرة لاسيما فى مجال السرقات بالإكراه وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين بها، وعلى خلفية ما تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام مجهولين يستقلان سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة نارية على سيارة ربع نقل (تابعة لمكتب بريد برج العرب - مُخصصة لنقل الأموال ) حال سيرها بدائرة القسم، فى طريقها لتوصيل مبلغ (650 ألف جنيه) لمكاتب البريد بدائرة القسم، وتمكنهم من الهرب، وإصابة مستقليها وأحد أفراد الشرطة من قوة التأمين بجروح وكدمات متفرقة نتيجة تناثر زجاج السيارة.. وعدم تمكن الجناة من الاستيلاء على الأموال من داخل السيارة.

فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلٍ من :-

1. العنصر الإجرامى شديد الخطورة/عبدالله ع.م، شهرته عبدالله اليابانى 30 سنة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات ، سرقة متنوعة" والمحكوم عليه فى القضايا الآتية :

القضية رقم 642/2018 مينا البصل "قتل عمد" غيابياً بالإعدام .

 القضية رقم 24162/2012 مينا البصل "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد .

 القضية رقم 8471/2015 مينا البصل "شروع فى قتل" بالسجن 10 سنوات .

 القضية رقم 4612/2018 الدخيلة "إستعراض قوة" بالسجن 5 سنوات .

 القضية رقم 7/2012 المنشية "سلاح نارى" بالسجن سنة .

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 القضية رقم 22971/2018 الدخيلة "سرقة " غيابياً بالحبس والنفاذ سنتين .

 القضية رقم 9722/2013 المنشية "سلاح أبيض" غيابياً بالحبس شهر .

2. المدعو/شريف ع.م 30 سنة عاطل، مقيم بمحافظة السويس، سبق اتهامه فى ثلاثة قضايا "سرقة ، تبديد" ومحكوم عليه فى قضيتين "تبديد ، ضرب " .

3. المدعو/مدحت ح.ر 21 سنة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، والمحكوم عليه فى قضيتين "تبديد " بالحبس ثلاث سنوات.

أكدت تحريات فرق البحث بتواجد المتهمان الأول والثانى بفيلا مستأجرة بمنطقة أبو تلات بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية وقطاع الأمن المركزى، ولدى وصول القوات واستشعار المتهمان بهم بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم على الفور بالمثل ولقيا مصرعهما، وبتفتيش المكان عثر على (رشاش جرينوف و3 شرائط طلقات لذات العيار - 2 بندقية آلية - 22 خزينة آلية - 1860 طلقة مختلفة الأعيرة - 3 جربندية - 2 قيد حديدى بجنزير محلى الصنع - منجلة لضبط ناشنكاه السلاح الآلى - لاب توب - 4 هواتف محمولة )، كما أمكن ضبط المتهم الثالث أثناء قيادته السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ( ملاكى السويس ماركة هيونداى فيرنا ) بذات المنطقة بدائرة قسم أول العامرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الأول والثانى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .