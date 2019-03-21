شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء: شركة صينية مهتمة بالاستثمار بمصر بفصول متنقلة للمحاربة الكثافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وفد شركة "نت دراجون" الصينية المتخصصة فى مجال تطوير برمجيات الكمبيوتر وتكنولوجيا التعليم، وذلك بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وخلال الاجتماع، عرض مسئولو الشركة التى تأسست عام 1999، نشاطها حول العالم، حيث يتم تشغيل منتجات الشركة فى 180 دولة حول العالم، كما أشار وفد شركة "نت دراجون" إلى أهم ما تقوم به الشركة فى مجال تكنولوجيا تطوير التعليم.

وأكد مسئولو الشركة اهتمامهم بالاستثمار فى مصر من خلال مشروع إنشاء الفصول المتنقلة، وهى عبارة عن فصول يتم تركيبها فى المناطق التى تعانى نقصاً فى عدد الفصول التقليدية وتكدساً فى عدد التلاميذ، وذلك كحل مبتكر للحد من الكثافات تطبقه العديد من دول العالم، لاسيما وأن تلك الفصول تكون مجهزة ومطابقة لكل الاشتراطات والمتطلبات التى تحتاجها العملية التعليمية.

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من جانبه، أثنى رئيس الوزراء على تجربة الفصول المتنقلة، معرباً عن اهتمام الحكومة بإيجاد حلول غير تقليدية لمشكلة الكثافات بحيث تراعى هذه الحلول توفير عاملى السرعة وتقليل التكلفة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية نقل تكنولوجيا إقامة تلك الفصول إلى مصر، والعمل على توطين هذه الصناعة نظراً لحاجة مصر خلال الأعوام المقبلة لهذه الآلية لحل مشكلة التكدس فى الفصول التقليدية.

ووجه رئيس الوزراء بقيام وزارتى التربية والتعليم والدولة للإنتاج الحربى بالتنسيق مع شركة "نت دراجون" لبحث الآليات التنفيذية لمشروع الفصول المتنقلة، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها فى أسرع وقت ممكن.