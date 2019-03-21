"الاستئناف": إدخال وقيد استئنافات الأسرة إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء حاسب آلي بالإدارة الجنائية "الجنايات" وتدعيمه بالأجهزة اللازمة والماسح الضوئي لعمل مسح ضوئي للجناية كاملة والحكم الصادر فيها.

وذكرت المحكمة في بيان اليوم الخميس، أنه ضمانًا وحفاظًا على حقوق المتقاضين في تحقيق العدالة، فتم تفعيل خدمة تسديد رسوم تداول الجلسات الخاصة بقضايا الجنايات، وإمكانية الاستعلام عنها من خلال البوابة الإليكترونية وتفعيل قسم لنسخ الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات لأول مرة.

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تم تكليف المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني والمستشار عاطف عبد المنعم نصر المشرف على الإدارة الجنائية والمستشار دكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني للمتابعة بتنفيذ القرارات.

وأوضحت محكمة استئناف القاهرة أنه بالنسبة للإدارة المدنية في قضايا شئون الأسرة ونظرا لنقل دوائر أسرة السيدة زينب و6 أكتوبر من مأموريتها بالقاهرة الجديدة إلى مأموريتي 6 أكتوبر وزينهم فقد تم إنشاء قسم للحاسب الآلي بالبوابة الإليكترونية الموجودة لعمل ادخال وقيد استئنافات الأسرة الجديدة الخاصة بتلك القضايا.

وأنشأت المحكمة قسم ماسح ضوئي وتداول للجلسات الخاصة بقضايا شئون الأسرة وتدعيمه بعدد من الموظفين المختصين وأجهزة الحاسب الآلي والماسح الضوئي بكفاءة عالية وتفعيل خدمة تقديم الصورة الرسمية والشهادات الخاصة بشئون الأسرة لتقديمها من خلال خدمة الشباك الواحد بالبوابة الاليكترونية الأمامية الموجودة بمقر المحكمة.