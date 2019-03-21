السجون تُقيم احتفالية لخروج عدد من الغارمات بمناسبة عيد الأم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أقام قطاع السجون احتفالية بمناسبة خروج عدد من الغارمات بمناسبة عيد الأم في إطار السياسية العقابية الجديدة التي تنتهجها الأجهزة الأمنية. وحضر الحفل اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية داخل سجون طرة. جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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