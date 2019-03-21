محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، في ضبط صاحب محل لقيامه بمزاولة نشاطًا غير مشروعا في مجال تقليد الأختام وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية بالساحل.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة قيام "عصام س"، 51 سنة، صاحب محل كمبيوتر كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال تقليد الأختام وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بحوزته على العديد من المستندات والمحررات والأختام "منسوب صدورها لجهات حكومية وجميعها مزورة"، كما عثر على جهاز كمبيوتر كامل بمشتملاته وبفحصه تبين أنه يحتوي على العديد من الأختام والمستندات المعدة للتزوير التي تحمل أسماء عديد من الجهات الحكومية المختلفة "جميعهم مزورين".
بمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأموال العامة تضبط صاحب محل لتزويره المحررات الرسمية بالساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.