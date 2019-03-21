وزير الداخلية يرقي الشهيد رامي هلال إلى رتبة "عقيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بترقية اسم الشهيد المقدم رامي علي أحمد هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطني سابقًا "استثنائيًا إلى رتبة "عقيد".
ويطبق القرار اعتبارًا من 18 فبراير 2019، حسب قرار وزير الداخلية.
واستشهد العقيد رامي هلال خلال القبض على إرهابي الدرب الأحمر الحسن عبد الله، الذي فجر نفسه بحزام ناسف في فبراير الماضي.
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