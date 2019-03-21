الخطيب: الأهلي أول مؤسسة غير تعليمية تتعاون مع بنك المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن هناك دور أسمى للأندية بجانب تربية النشئ على ممارسة الرياضة، وهو دورها تجاه المجتمع ومساعدة الدولة، مشيرا إلى أن النادي الأهلى بدأ العديد من الخطوات الفعلية في هذا الاتجاه.

جاء هذا خلال كلمته أثناء توقيع بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري، والنادي الأهلي، اليوم الخميس، بمقر النادي الأهلي؛ للتعريف بالمحتوى المعرفي والثقافي والعلمي المتاح على بنك المعرفة، وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضي في النادي الأهلي، على كيفية الاستفادة من هذه المصادر القيمة، من أجل مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.

وأضاف الخطيب أن النادي الأهلي شارك في العديد من الفعاليات المجتمعية مثل: علاج مرضى فيروس سي من أعضاء النادي وغيرهم، مساندة مستشفى بهية، حملات توعية بمرض السكر ومضاعفاته، تكريم المبدعين والمتفوقين، وتكريم أبطال حرب أكتوبر، إضافة إلى عقد العديد من الندوات الثقافية والرياضية.

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وأشار إلى أن الأندية الرياضية لا بدّ أن تساهم في رفع العبء عن الدولة، وخلق مجتمع صحي متعلم ومفكر.

ولفت إلى أن النادي الأهلي هو أول مؤسسة غير علمية توقع بروتوكول تعاون مع بنك المعرفة المصري، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف للبحث عن آليات لتنمية فكر النشئ وتثقيفه، مثل: تزويد مكتبة النادي الأهلي بمصادر علمية من بنك المعرفة المصري، وتشجيع المبدعين من أبناء النادي وتكريمهم.

ويتيح بروتوكول التعاون تربية الصغار من أعضاء النادي، على اكتساب المعارف والبحث المنهجي منذ الصغر، ويفتح الأبواب لتعاون بين وزارة التربية والتعليم والنادي الأهلي في أنشطة ومسابقات رياضية؛ لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معًا.

حضر توقيع بروتوكول التعاون: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.