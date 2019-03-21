"القومي للترجمة" يحتفل الثلاثاء المقبل بالمترجم الكبير شوقي جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

يحتفل المركز القومي للترجمة، الثلاثاء المقبل، بمسيرة عطاء المترجم الكبير شوقي جلال، وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز، بالتعاون مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الخميس، أن التكريم يتضمن كلمة الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، والدكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد حمدي إبراهيم مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، ويختتم الاحتفال بكلمة المترجم الكبير شوقي جلال.

يذكر أن المترجم الكبير شوقي جلال، والحائز مؤخرًا على جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة، عن ترجمته لكتاب "موجات جديدة في فلسفة التكنولوجيا "، أثرى المكتبة العربية بعدد كبير من المؤلفات والترجمات، منها :”نهاية الماركسية"،"العقل الأمريكي يفكر"، "الترجمة في العالم العربي: الواقع والتحدي"، ومن أهم كتبه المترجمة :"الشرق يصعد ثانيه"، "الإسلام والغرب"، "مشكله المياه في العالم العربي"، و"التراث المسروق".