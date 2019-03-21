"السياحة": خطة لرفع كفاءة العنصر البشري بالقطاع خلال 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ - أ ش أ:

أكدت الدكتورة سها بهجت مستشارة وزير السياحة للتدريب، أن تدريب العنصر البشري يأتي على رأس أولويات وزارة السياحة لتطوير جودة الخدمات المقدمة للسائحين وضمان زيارتهم للمقصد السياحي المصري مرات عديدة، مشيرة إلى أن رفع كفاءة العنصر البشري يعتبر أحد الملفات الهامة ببرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي.

وقالت الدكتورة سها بهجت إن الوزارة وضعت خطة لمدة 5 سنوات من أجل رفع كفاءة العنصر البشري بقطاع السياحة، من خلال برامج وتدريبات مكثفة مع الموظفين وتدريب المفتشين بالوزارة على كيفية مراقبة أداء القطاع، بالإضافة إلى تدريب المديرين على أهم نقاط الإدارة وتنظيمها وستكون الدورات في 6 محافظات سياحية وليست مدينة شرم الشيخ فقط.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي "مصر.. مستقبل الضيافة" الذي نظمته الوزارة، اليوم الخميس، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية وشركة دايفرسي الرائدة في حلول النظافة الصحية في شرم الشيخ.

وأوضحت أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تبذل جهودا كبيرة للحاق بالتطور التكنولوجي الذي طال السياحة في جميع دول العالم، خاصة بعد حالة البطء في التطوير التي شهدها قطاع السياحة المصري خلال الفترة الماضية؛ ولذلك تسعى الوزارة إلى مشاركة الجميع في التنمية التي يشهدها القطاع والدليل على ذلك منافسة العديد من الشركات العالمية للمشاركة في التنمية.

وشددت على أن الوزيرة تعمل لإعداد منظومة تشريعية تنظم وتضمن استمرار برامج التدريب بكفاءة لأنها تسعى إلى تعريف العالم بالشعب المصري وإبداعاته في الفنون والثقافة والسينما والرياضة والتعرف أيضا على الثقافات الأخرى من خلال حملة People to People.

من جانبه أشاد جيفارا الجافى عضو غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون والتنسيق بين غرفة المنشآت الفندقية ووزارة السياحة خاصة في مجال رفع كفاءة العنصر البشري مؤكدا على أن هذه الدورة التدريبية ستكون بداية لانطلاق البرنامج التدريبي لصحة وسلامة الغذاء، وأن تنفيذ هذه الدورة يتم في إطار الخطة المتكاملة التي أعدتها وزارة السياحة لتدريب العاملين بقطاع السياحة المصري للارتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين.

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وأوضح أن أهم أهداف المؤتمر التوعية بأهمية تقديم أعلى مستويات من الخدمة الفندقية للسائحين والتي يجب أن تكون على أسس نظافة صحية سليمة وبمواصفات عالمية، من خلال سلامة وصحة الغذاء، وأحدث اتجاهات الضيافة ومعايير رضاء النزلاء و النظافة الصحية بحلول فعالة.

فيما أكد أحمد النجار رئيس شركة دايفرسي أن الشركة تعد شريكا لوزارة السياحة في حملات التوعية الصحية التي تقوم بها الوزارة من خلال ندوات لإبراز أهمية النظافة وتأثيرها على تجربة السائحين في الفنادق المصرية .

وأوضح أن النظافة الصحية هي أكثر من مجرد عملية مكونة من مجموعة من الخطوات للتنظيف باستخدام بعض من المواد الكيميائية، لكنها ممارسة يجب أن نحرص على متابعتها يوميا حتى تصبح روتين يومي لأن النظافة الصحية هي الصورة التي يولد انعكاسها على السائح الثقة في سلامة وأمان المنشأة.

وأشار إلى أن أولويتنا الرئيسية في العمل مع شركائنا تبدأ بفهم مبادئ النظافة الصحية وكيفية تطبيقها لتحقيق وتنفيذ معايير سلامة الغذاء والتأثير الإيجابي والمباشر في تجربة السائح مع الحرص علي حماية موارد المنشأة بكفاءة تشغيلية وتكلفة تتناسب مع المواصفات الفريدة لكل منشأة على حدا.

بدورها أكدت ديانا زكي المدير الإقليمي لمصر والسعودية بشركة دايفرسي، أن الهدف دائما هو تقديم الخدمة ومساعدة المنشآت الفندقية في تحسين مستوى الخدمة عبر التدريب واللوحات الاسترشادية.

وأشارت إلى أن الندوات ستشمل العديد من المواضيع الهامة والتي لها تأثير فعال في تجربة السائحين بالفنادق المصرية.

وأوضحت انه سيتم إقامة هذه الندوات في مدن محافظات القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ ومدينة الغردقة والتي بدأت فاعليتها في محافظة شرم الشيخ.​