الآثار: دعاية عالمية لمعرض توت عنخ آمون في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

حرص الإعلام الفرنسي من صحفيين وإعلاميين ومراسلي أبرز القنوات ووكالات الأنباء الفرنسية والعالمية على إجراء لقاءات صحفية وحوارات إذاعية وتليفزيونية مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار قبيل افتتاحه مساء اليوم الخميس معرض توت عنخ آمون بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت وزارة الآثار - في بيان اليوم - إلى أن "العناني" التقى مع أكثر من 15 محطة إذاعية وقناة تليفزيونية وصحف فرنسية وعالمية بارزة ووكالات الأنباء منذ وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس أمس الأربعاء.

وأوضحت أن الإعلام الفرنسي حرص على السؤال عن أحدث الاكتشافات الأثرية التي قامت بها وزارة الآثار و التعاون المصري الفرنسي في مجال العمل الأثري و زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير الماضي و مشروعات الترميم التي تقوم بها الوزارة منها مشروع ترميم قصر البارون إمبان وتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية مثل مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان الذي زاره الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل الأسبوع الجاري على هامش منتدى الشباب الأفريقي.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الآثار مساء اليوم معرض "توت عنخ آمون ...كنوز الفرعون " الذى يضم 150 قطعة أثرية من مقتنيات الملك الذهبي من بينها عدد من تماثيل الأوشابتي المذهب و الصناديق الخشبية و الأواني الكانوبية و تمثال الكا الخشبي المذهب و أواني من الألباستر.​