مصر | "مصطفى مكنش من أهل الأرض"... والدة شهيد تحكي عن مواقفه الإنسانية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصطفى مكنش من أهل الأرض"... والدة شهيد تحكي عن مواقفه الإنسانية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت والدة الشهيد النقيب مصطفى يسري، أن عيد الأم اسمه لديهم عيد الأسرة فهو يشمل الأب والأم، لتنتقل لأحد مواقف الشهيد وهو في المرحلة الابتدائية حيث كان وقتها عيد الأم وكان عائدا من مدرسته وقال إنه "نازل يشتري حاجة من المكتبة"، وبالفعل :"مشي مسافة طويلة ليشترى لي بوكيه ورد، مكنش بيفوته حاجة".

وأضاف، في حوارها مع "الخليج 365"، أنه أيضا في سنة 2013 التي استشهد فيها كان عائدا من القطاع الذي يعمل به وعندما جاء إلى البيت لاحظ علي إنني حزينة لأني لم يأتي أحد لي بهدية في يوم عيد الأم وكان عائدا وعليه تعب شديد ولكن رغم ذلك "نزل واشترى لي هدية"، مشيدة بأخلاقه وأنه لم يرفع صوته أبدا عليها مؤكدة "مصطفى مش من أهل الأرض".



وتابعت أم الشهيد أن زملائه قالوا عليه إنه كان ملاكا في وسطهم وأن مصطفى "خسارة فينا" فكان خلوق، وروت عن يوم عيد ميلاد والده وأنه لم ينساه فأخذ والده "لينزل يشتري معه ملابس وبعدها دفع هو ثمنهم وكانت هديته لوالده قبل الميعاد بشهر".



