مصر | النيابة تطلق سراح الضابط الذي أطلق النار على مرتكب "مذبحة أوسيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلق سراح الضابط الذي أطلق النار على مرتكب "مذبحة أوسيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أمجد المنوفي رئيس النيابة الكلية، بإطلاق سراح المقدم"محمود بسيوني"، نائب مأمور قسم أوسيم، والذي أطلق النار على المتهم "محمود.م.س"، خلال تبادل الطلقات النارية في واقعة "مذبحة أوسيم".

والجدير بالذكر، استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان حول الواقعة وتبين من خلال أقوالهم وتحريات المباحث، أن المتهم أطلق النار من سلاح آلى بطريقة عشوائية، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين، وسط تجمهر لأهالي المنطقة الذين وجدوا صعوبة في السيطرة على القاتل.

وفور وصول قوة أمنية من مركز شرطة أوسيم أطلق المتهم الرصاص تجاه رجال المباحث، مما أسفر عن إصابة الرائد عمرو عطيطو معاون مباحث أوسيم، بالإضافة إلى إصابة أمين شرطة، وخلال تبادل إطلاق النار مع المتهم أصيب بعيار ناري أسفر عن مقتله.

وعينت مديرية أمن الجيزة خدمات أمنية بموقع الحادث، كما تم تزويد مستشفى أوسيم بعدد من رجال الشرطة لتأمينها بعد نقل الضحايا إليها، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى محل الواقعة، كما انتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الضحايا، ومعاينة موقع الحادث.