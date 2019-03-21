مصر | "السجون": الإفراج عن 70 غارمة بمناسبة عيد الأم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السجون": الإفراج عن 70 غارمة بمناسبة عيد الأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن احتفال اليوم سيكون سبب سعادة مئات الأسر بمناسبة عيد الأم والمرأة المصرية بالإفراج عن الغارمات.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكف بصفة مستمرة على عقد لجان فحص ملفات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم عقب سداد ديونهم تنسيقًا مع صندوق تحيا مصر، في إطار مبادرة «سجون بلا غارمين وغارمات» .

وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن الوزارة تنتهج مفهوم فلسفة عقابية حديثة بإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، موضحا ان دور الوزارة لا يقتصر داخل السجن بل خارجه بتقديم مساعدات للمفرج عنهم وأسر المحبوسين تنسيقًا مع قطاعات الوزارة المعنية والجهات المختصة لمنع عودتهم للجريمة مرة أخرى.

وأضاف مساعد وزير الداخلية: "القيادة السياسية تحرص في كافة المناسبات الدينية والوطنية على الإفراج عن المئات من السجناء ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية، موضحا أنه تم الإفراج عن 70 نزيله غارمة تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.