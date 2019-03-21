مصر | مصرع مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسكندرية (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع مسجلين خطر في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالإسكندرية (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي اثنين مصرعهما وتم ضبط آخر من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية، في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة وبحوزتهم سلاح جرينوف و2 بندقية آلية وكمية كبيرة من الذخائر.

وتبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام مجهولان يستقلان سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية بإطلاق أعيرة نارية على سيارة ربع نقل (تابعة لمكتب بريد برج العرب - مُخصصة لنقل الأموال ) حال سيرها بدائرة القسم، فى طريقها لتوصيل مبلغ (650 ألف جنيه) لمكاتب البريد بدائرة القسم ، وتمكنهم من الهرب ، وإصابة مستقليها وأحد أفراد الشرطة من قوة التأمين بجروح وكدمات متفرقة نتيجة تناثر زجاج السيارة.. وعدم تمكن الجناة من الإستيلاء على الأموال من داخل السيارة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد مُرتكبى الواقعة وهم كلٍ من:

1- العنصر الإجرامى شديد الخطورة/عبدالله ع.م، شهرته عبدالله اليابانى ، سن 30 ، عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك ، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات ، سرقة متنوعة" والمحكوم عليه فى القضايا الآتية :

القضية رقم 642/2018 مينا البصل "قتل عمد" غيابياً بالإعدام .

القضية رقم 24162/2012 مينا البصل "مخدرات" غيابياً بالسجن المؤبد .

القضية رقم 8471/2015 مينا البصل "شروع فى قتل" بالسجن 10 سنوات .

القضية رقم 4612/2018 الدخيلة "إستعراض قوة" بالسجن 5 سنوات .

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القضية رقم 7/2012 المنشية "سلاح نارى" بالسجن سنة .

لقضية رقم 22971/2018 الدخيلة "سرقة " غيابياً بالحبس والنفاذ سنتين .

القضية رقم 9722/2013 المنشية "سلاح أبيض" غيابياً بالحبس شهر.

2- المدعو/شريف ع.م ، سن 30 ، عاطل ، مقيم بمحافظة السويس ، سبق إتهامه فى ثلاثة قضايا "سرقة ، تبديد" ومحكوم عليه فى قضيتين "تبديد ، ضرب " .

3 - المدعو/مدحت ح.ر ، سن 21 ، سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل ، والمحكوم عليه فى قضيتين "تبديد " بالحبس ثلاث سنوات .

وأكدت تحريات فرق البحث بتواجد المتهمان الأول والثانى بفيلا مستأجرة بمنطقة أبو تلات بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية وقطاع الأمن المركزى ، ولدى وصول القوات وإستشعار المتهمان بهم بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلتهم على الفور بالمثل ولقيا مصرعهما ، وبتفتيش المكان عثر على (رشاش جرينوف و3 شرائط طلقات لذات العيار - 2 بندقية آلية - 22 خزينة آلية - 1860 طلقة مختلفة الأعيرة - 3 جربندية - 2 قيد حديدى بجنزير محلى الصنع - منجلة لضبط ناشنكاه السلاح الآلى - لاب توب - 4 هواتف محمولة ).

كما أمكن ضبط المتهم الثالث أثناء قيادته السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ( ملاكى السويس ماركة هيونداى فيرنا ) بذات المنطقة بدائرة قسم أول العامرية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهمان الأول والثانى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .