مصر | النيابة ترسل أحراز واقعة "مذبحة أوسيم" للأدلة الجنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة ترسل أحراز واقعة "مذبحة أوسيم" للأدلة الجنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، برئاسة المستشار أمجد المنوفي رئيس النيابة الكلية، بإرسال الأحراز الجنائية الخاصة بواقعة "مذبحة أوسيم"، والتي عبارة عن فوارغ الطلقات النارية التي تم تبادلها في موقع الحادث، والسلاح الآلي الخاص بالمتهم، لمصلحة الأدلة الجنائية، لفحصها وكتابة التقرير عنه.

والجدير بالذكر، أنه استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان حول الواقعة وتبين من خلال أقوالهم وتحريات المباحث، أن المتهم أطلق النار من سلاح آلى بطريقة عشوائية، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين، وسط تجمهر لأهالي المنطقة الذين وجدوا صعوبة في السيطرة على القاتل.

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وفور وصول قوة أمنية من مركز شرطة أوسيم أطلق المتهم الرصاص تجاه رجال المباحث، مما أسفر عن إصابة الرائد عمرو عطيطو معاون مباحث أوسيم، بالإضافة إلى إصابة أمين شرطة، وخلال تبادل إطلاق النار مع المتهم أصيب بعيار نارى أسفر عن مقتله.

وعينت مديرية أمن الجيزة خدمات أمنية بموقع الحادث، كما تم تزويد مستشفى أوسيم بعدد من رجال الشرطة لتأمينها بعد نقل الضحايا إليها، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى محل الواقعة، كما انتقل فريق من النيابة لمناظرة جثث الضحايا، ومعاينة موقع الحادث.