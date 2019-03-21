مصر | النيابة تستدعي زوجة مرتكب "مذبحة أوسيم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستدعي زوجة مرتكب "مذبحة أوسيم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ررت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أمجد المنوفي، رئيس النيابة الكلية، استدعاء زوجة متهم مذبحة أوسيم، والذي يدعى "محمود.م.س"، للاستماع إلى أقوالها في الواقعة، كما طلبت النيابة العامة سرعة التحريات حول الواقعة.

والجدير بالذكر، أن مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة شهدت حادثة مروعة ظهر أول أمس، حيث أطلق شاب في العقد الرابع من العمر النار على المارة في محيط سكنه بمنطقة كوبرى الصفيرة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، وصل عددهم وفق احصائيات وزارة الداخلية إلى 7 مواطنين بينهم 4 من أسرة الجاني.

وانتقلت قوات الأمن إلى المنطقة المشار إليها، حيث فوجئت قوات الأمن بقيام شاب يدعى «محمود.م.س»، يبلغ من العمر 36 سنة، عامل، وهو في حالة من «الهيستريا» ويطلق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة، ما أسفر عن وفاة مواطنين وإصابة آخرين.

حاولت قوات الأمن القبض على الجاني، إلا أنه أطلق النيران تجاهها فبادلته النيران ما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.