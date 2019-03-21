مصر | النيابة تعاين موقع حريق مخزن بالسلام

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انتقل فريق من نيابة السلام لمعاينة موقع حريق مخزن باالسلام وأمرت بانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والدفع ب3 سيارت إسعاف وتم فرض كردون أمنى لمنع وصول الحريق للأماكن المجاورة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

النقض رفض طعون المتهمين بـ"فض اعتصام النهضة"

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قضت محكمة النقض، بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم من 3 سنوات إلى مشدد لـ3 سنوات سجن لاثنين، ورفض طعن لجميع المتهمين وتأييد الحكم عليهم بقضية "فض اعتصام النهضة"،

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قضت بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 223 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 22 آخرين بالسجن 3 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 115 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة، بتغريم جميع المتهمين 39 مليون جنيه عما أتلفوه بحديقة الحيوان، والأورمان، ومحافظة الجيزة، وكلية هندسة جامعة القاهرة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».