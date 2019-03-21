مصر | بمناسبة عيد الأم.. الإفراج عن مئات السجناء بموجب عفو رئاسي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة عيد الأم.. الإفراج عن مئات السجناء بموجب عفو رئاسي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفرج قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية، اليوم الخميس، عن المئات من النزلاء على مستوى الجمهورية تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال عيد الأم والمرأة المصرية.

كما يفرج القطاع عن المئات من الغارمين والغارمات في إطار مبادرة "مصر بلا غارمات".

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ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، ومستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، سيتم الإفراج عنهم خلال ساعات المقبلة.

ويستبعد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.