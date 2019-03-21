مصر | "زغاريد" و"أغاني الوطنية" في احتفال الإفراج عن الغارمات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زغاريد" و"أغاني الوطنية" في احتفال الإفراج عن الغارمات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت احتفالية قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية، اليوم الخميس، للإفراج عن مئات النزلاء على مستوى الجمهورية تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال عيد الأم والمرأة المصرية، في إطار مبادرة "مصر بلا غارمات".

ورقصت عدد من الغارمات على الأغاني والوطنية وأطلقن الزغاريد فرحا بالإفراج عنهن.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار الجهود المبذولة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.