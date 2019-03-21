مصر | عامل يقتل سيدة لرفضها إتمام زواجه من نجلتها بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامل يقتل سيدة لرفضها إتمام زواجه من نجلتها بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة سيدة بالإسكندرية، وتبين أن خطيب ابنتها وراء ارتكاب الواقعة لرفضها إتمام الزواج.
وتلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول "عواطف. ع. م"، مقيمة بناحية نجع الحرابي بدائرة القسم" متوفاة" ولا توجد بها إصابات ظاهرة وما قرره زوجها أنها تُعاني من مرض السكري ولم يتهم أحداً.
وتوصلت جهود فريق البحث المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام وأمن بالإسكندرية إلى وجود شُبهة جنائية في الوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة خطيب ابنة المجني عليها "حسين. م. ع" عامل، مقيم بناحية زاوية عبدالقادر دائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف وقرر إرتكابه الواقعة، بسبب عدم رغبة المجني عليها في إتمام زواجه من إبنتها، فعقد العزم على التخلص منها، وفي سبيل تنفيذ ذلك قام بتتبعها عقب مغادرتها مسكنها حتى وصلت لمسكنه الكائن بدائرة القسم لرعاية الدواجن الخاصة بها فقام بالدلوف خلفها وكتم أنفاسها باستخدام قطعة قماش مبللة فأودى بحياتها وعقب ذلك توجه لأهليتها وشاركهم في البحث عنها لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.
وتم بإرشاده ضبط "قطعة القماش" المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
"سرقة موبايل وحفلة تعذيب".. القبض على شابين قبل تخلصهما من جثة فتاة قاصر بإمبابة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في إلقاء القبض على شابين لشروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، بمنطقة إمبابة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، مفاده انه حال مرور دورية أمنية بدائرة قسم شرطة إمبابة لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، شوهد شابين حال شروعهما في إلقاء جثة فتاة من أعلى كوبري الساحل، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهما، ونقل الجثة للمشرحة، وتبين وجود أثار كدمات وتعذيب بالحصة.
وتوصلت تحريات المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، إلى أن شابين في العقد الثالث من عمرهما، فاما بخطف فتاة لا يتجاوز عمرها الـ 16 عاما، والتعدي عليها بالضرب، وتعذيبها، لاتهامها بسرقة هاتف أحدهما، وحال تعذيبها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، وشرعا الشابين في القائها من أعلى كوبري الساحل للتخلص من جثتها.
ونفى مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله حول وجود أثار إعتداء جنسي بجثة الفتاه، او مصرعها إثر إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة، موضحًا أن معاينة الجثة بينت تعرضها للتعذيب، لوجود أثار كدمات وسحجات متفرقة بجسدها.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.