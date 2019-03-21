مصر | عامل يقتل سيدة لرفضها إتمام زواجه من نجلتها بالإسكندرية

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كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة سيدة بالإسكندرية، وتبين أن خطيب ابنتها وراء ارتكاب الواقعة لرفضها إتمام الزواج.

وتلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول "عواطف. ع. م"، مقيمة بناحية نجع الحرابي بدائرة القسم" متوفاة" ولا توجد بها إصابات ظاهرة وما قرره زوجها أنها تُعاني من مرض السكري ولم يتهم أحداً.

وتوصلت جهود فريق البحث المشكلة برئاسة قطاع الأمن العام وأمن بالإسكندرية إلى وجود شُبهة جنائية في الوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة خطيب ابنة المجني عليها "حسين. م. ع" عامل، مقيم بناحية زاوية عبدالقادر دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف وقرر إرتكابه الواقعة، بسبب عدم رغبة المجني عليها في إتمام زواجه من إبنتها، فعقد العزم على التخلص منها، وفي سبيل تنفيذ ذلك قام بتتبعها عقب مغادرتها مسكنها حتى وصلت لمسكنه الكائن بدائرة القسم لرعاية الدواجن الخاصة بها فقام بالدلوف خلفها وكتم أنفاسها باستخدام قطعة قماش مبللة فأودى بحياتها وعقب ذلك توجه لأهليتها وشاركهم في البحث عنها لإبعاد الشبهة الجنائية عنه.

وتم بإرشاده ضبط "قطعة القماش" المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.