أخبار مصر | عاجل.. طوارئ بمطار القاهرة بسبب 25 راكبا قادمين من الخرطوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طوارئ بمطار القاهرة بسبب 25 راكبا قادمين من الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت سلطات الحجر الصحي، بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ، وعزلت 25 راكبا من جنسيات مختلفة، فور وصولهم من الخرطوم؛ لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء، في أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة تاركو القادمة من الخرطوم.

وفوجئ أطباء الحجر الصحي، بعدم حمل 25 راكبا من جنسيات مختلفة لشهادات التطعيم ضد العدوى.

الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، أمر بعزل الركاب، بمستشفى حميات العباسية؛ للتأكد من خلوهم من العدوى، ونقل الركاب تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات.