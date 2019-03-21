أخبار مصر | "الوزراء" ينشر "إنفوجرافيك" حول اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" ينشر "إنفوجرافيك" حول اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافيك، حول اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، لافتا إلى أنه يتم الاحتفال به يوم 21 مارس من كل سنة.

وأوضح الإنفوجرافيك، أنه في ذلك اليوم من سنة 1960 وقعت مذبحة شاربفيل، حيث أطلقت الشرطة الرصاص فقتلت 69 شخصا كانوا مشتركين في مظاهرة سلمية احتجاجاً على قوانين الاجتياز في بلدية شاربفيل بجنوب أفريقيا، وكانت قوانين الاجتياز قد فُرِضت من قبل نظام الفصل العنصري في البلاد.

وأشار إلى أنه في إعلانها ذلك اليوم في سنة 1966، دعت الجمعية العامة المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (القرار 2142 (د - 21).