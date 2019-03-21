أخبار مصر | بيت الزكاة المصري يهنئ أمهات مصر بعيد الأم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيت الزكاة المصري يهنئ أمهات مصر بعيد الأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنا بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يشرف عليه فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، جميع الأمهات بمناسبة عيد الام الذي يوافق 21 من شهر مارس.

ويقوم بيت الزكاة والصدقات المصري بالعلاج وتيسير الزواج ورعاية المرأة المعلية المستحقة للزكاة وصرف أعانات شهرية لهن.

وأكد الدكتور صفوت النحاس الامين العام لبيت الزكاة ان فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أكد علي دور المرأة وفضلها فى النهوض بالمجتمعات، ودعم دورها فى البناء والتجديد والإبداع والتطوير والتنمية، حيث يطالب دائما بتمكينها، واحترام حقوقها التى كفلها الإسلام لها قبل أن تنادى بها المنظمات الحقوقية فى العالم.