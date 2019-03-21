أخبار مصر | عمر مروان يهنئ ضياء رشوان بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر مروان يهنئ ضياء رشوان بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المستشار عمر مروان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد لتهنئته بفوزه بالانتخابات.

ووصل لمكتب "رشوان" صباح اليوم، وأعضاء مجلس النقابة الفائزين، عدد من باقات الورود باسم المستشار عمر مروان، تهنئة لهم بفوزهم بالانتخابات.

وكان وصل منذ قليل، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إلى مكتبه الجديد، بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين، وذلك في أول زيارة له بعد إعلان فوزه بالانتخابات.

ويتواجد اليوم بالنقابة، وفود من مجالس النقابات المهنية؛ لتهنئته بالمنصب الجديد.

وكانت عقدت نقابة الصحفيين، الجمعة الماضية، انتخابات التجديد النصفي، واختارت نقيبًا جديدًا ونصف أعضاء المجلس.

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وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، عن فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد النقيب، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، بعدد أصوات 2810 صوت، على رفعت رشاد منافسه الأول، الذي حصل على 1585 صوت، بنسبة 61.25%.

كما فاز بعضوية مجلس تحت السن:

1- محمود كامل وحصل على 2107 صوت

2- حماد الرمحي وحصل على 1288 صوت

3- محمد يحيى يوسف 1154 صوت

كما فوز بالعضوية فوق السن:

1- خالد ميري وحصل على 2003 صوت

2- محمد شبانة وحصل على 1961 صوت

3- هشام يونس وحصل على 1475 صوت

وبلغ إجمالي الحضور 4823 عضو، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 235 صوت، والأصوات الصحيحة 4588.