أخبار مصر | تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن بالمحافظات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الفعاليات الخدمية، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم جميع وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وايضا التعديلات الدستورية فى عدد من المحافظات "الوادى الجديد والدقهلية والإسكندرية والمنيا ومطروح والإسماعيلية".

فكرمت أمانة حزب مستقبل وطن القاهرة الأم المثالية بمنطقة الزاوية الحمراء تم خلالها إهداء عدد من رحلات عمرة بالمجان لهن.

ونظمت أمانة الحزب بالقليوبية ندوة بعنوان "انزل شارك وقول رأيك" حول أهمية التعديلات الدستورية بمركز القناطر الخيرية.

فيما نظمت أمانة الحزب، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بمنطقة إمبابة والوراق المعتمدية والصف والحوامدية ارض اللواء، فضلا عن تنظيم ندوة حول أهمية التعديلات الدستورية بكرداسة.

كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن الاسكندرية، سلسلة المؤتمرات التي دشنها الحزب تحت عنوان "انزل _ شارك" لدعم المشاركة في التعديلات الدستورية بمشاركة نخبة من المتخصصين وأعضاء مجلس النواب في إطار الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والتي اخترقت دوائر الدخيلة بغرب المحافظة ومنطقة اللبان وباب شرق بوسط المدينة ومنطقة ابيس والتوفيقية بشرق الإسكندرية.

Advertisements

ووزعت أمانة الحزب بمطروح عددا كبيرا من المستلزمات الدراسية على بعض طلبة جامعة مطروح بالمجان بمشاركة شباب الحزب.

ونظمت أمانة الحزب بالدقهلية ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الحزب بالمنصورة.

وأقامت أمانة حزب مستقبل وطن بالشرقية معرضا لبيع المشغولات اليدوية بأسعار مخفضة بمنطقة ديرب بنجم.

كما نظمت أمانه حزب مستقبل وطن دمياط ندوة تثقيفية بعنوان "المرأة وقضايا الوطن" حول دور المرأة فى الاستحقاقات السياسية بمقر الحزب بدمياط.

وفى السياق ذاته نظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية، ندوة حول أهمية التعديلات الدستورية والمشاركة فيها، فيما نظمت أمانة الحزب في محافظة المنيا، ندوة حول تعديلات الدستور وأهميتها لصالح الوطن وأيضا بمحافظة أسيوط نظمت ندوات حول أهمية المشاركة فى التعديلات الدستورية.