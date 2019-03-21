أخبار مصر | السبت.. وزير المالية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يفتتحان منتدى مصر الاقتصادي الـ11

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. وزير المالية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يفتتحان منتدى مصر الاقتصادي الـ11 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق السبت المقبل، الموافق الثالث والعشرين من مارس الجاري، فعاليات الدورة الحادية عشر من منتدى مصر الاقتصادي، تحت عنوان "مصر بوابة عبورك لأفريقيا" تحت رعاية وزارتي المالية والاستثمار ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

وقال السفير محمد الربيع، رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إن اختيار عنوان المنتدى هذا العام، يأتي بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتزامن مع توليها رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية.

وأضاف "ربيع" في بيان صحفي اليوم، أن المؤتمر يبدأ بكلمة افتتاحية لوزير المالية د. محمد معيط، يعقبها كلمة ترحيب من الشيخ د. أحمد أل سودين رئيس الإتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري والصناعي ورئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار، ثم كلمة د. نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الأفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية.

وأوضح رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، أن الجلسة الأولى تتناول "التعاون الاستراتيجي بين مصر وأفريقيا"، ويدير الجلسة محمد ناقد الرئيس التنفيذي للمنتدي، والمتحدثون هم د. محمد معيط وزير المالية،و د. عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية، وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أحمد زايد ممثل مصر وجيبوتي في بنك التنمية الأفريقي، د. أحمد سالم ال سودين رئيس المنظمة العربية الافريقية للاستثمار ورئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري والصناعي، ود. مصطفى هديب رئيس مجلس إدارة الاكاديمية العربية للعلوم المصرفية.

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واستكمل: أن الجلسة الثانية تستعرض البنية التحتية المصرفية، ويديرها الجلسة د. رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، والمتحدثون بالجلسة هم د. نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الأفريقية، طارق فايد رئيس بنك القاهرة، وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وحسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس، عمرو كمال رئيس البنك العقاري العربي المصري، وحسام الدين عبد الوهاب نائب رئيس بنك مصر، وأيمن الزغبي رئيس قطاع تمويل التجارة البينية لأفريقيا بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK.

وأشار السفير محمد الربيع رئيس مجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية الي أن الجلسة الثالثة تناقش"التكنولوجيا الرقمية وريادة الأعمال"، ويديرها الإعلامية رشا نبيل، ويتحدث بالجلسةد. هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، د. شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، مجدي حسن - رئيس MASTER CARD في مصر وباكستان،د. هشام دنانة أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، ود. عبد الوهاب غنيم – نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، محمد مرسي الرئيس التنفيذي FINANCE IN MOTION، وطارق القاضي – مؤسس TECHNE SUMMIT.

ونوه الدكتور أحمد آل سودين، رئيس المنظمة العربية الأفريقية للإستثمار والتطوير العقاري والتجاري، بتنظيم حفل توزيع جوائز الإبداع والتميز للعام الحادي عشر عقب الجلسة الثالثة، ويقدم الحفل الإعلامية علا شوشة، وعقب الحفل تبدأ الجلسة الرابعة التي تتحدث عن "رؤى رجال الأعمال للتوسع في السوق الأفريقي"، ويدير الجلسة الإعلامية جيهان فوزي، والمتحدثون بالجلسة محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، م. حسام فريد مستشار وزير الصناعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، د. مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، م.عمرو أبو فريخة رئيس المجالس التصديرية، كريم هلال - العضو المنتدب لشركة كاربون القابضة، د. أحمد سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو كابيتال للاستثمار العقاري، ود. سهر الدماطي- العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للتعمير.

واختتم رئيس المنظمة العربية الأفريقية للإستثمار والتطوير العقاري والتجاري، بالجلسة الخامسة والأخيرة للمؤتمر، موضحا أنها ستتناول موضوع " الربط الإلكتروني بين البورصات العالمية "، ويديرها محمد خضير الشريك بمكتب التميمي وشركاه دبي، ويشارك بالجلسة المتحدثون اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، كريم الشافعي رئيس قطاع البحوث والتطوير بالبورصة المصرية، أحمد شمس رئيس قسم البحوث EFG هيرمس، رنا العدوي رئيس مجلس إدارة أكيومن القابضة، هاشم السيد رئيس شركة المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية، وخليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات.

