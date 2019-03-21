أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتابع مستحقات أسرة مصري توفي في حادث بإيطاليا

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار إلي يتابع حاليا بتعليمات من السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو مستحقات أسرة المواطن المصري المتوفي "خالد.ع.ع"، الذي لقي حتفه في حادث طريق وقع في مدينة بولونيا الإيطالية، منوها إلي أنه من مواليد 17 سبتمبر 1989 محافظة الفيوم، وحاصل علي دبلوم صنايع، وكان يعمل في مجال التشييد والبناء، موضحا أن السيارة التي كان يقودها بنفسه انقلبت وكان معه زميل مصري وهو "مصاب" حاليا.

ويتواصل مكتب التمثيل العمالي مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية لبحث مستحقات أسرة المواطن المتوفي، كما يتابع حاله المواطن المصاب.

"سعفان": بوليصة تأمين على العمالة المصرية بالخارج تغطي مصاريف نقل جثمانه

بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع مسئول بإحدى شركات التأمين المصرية، مدى إمكانية عمل بوليصة تأمين مناسبة للعمالة المصرية بالخارج، تغطي مصاريف نقل جثمان العامل حال وفاته بدولة العمل، فضلا على تذكرة سفر للمرافق للجثمان، ومبلغ من المال يصرف لأسرة المتوفي.

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وطلب الوزير من المسئول وضع الأطر اللازمة وآلية التنفيذ في هذا الخصوص خلال الأسبوع الحالي لتوفير الحماية المالية للعمال المصريين بالخارج، من خلال بوليصة تأمين لكل عامل.

وأصدر الوزير توجيهات عاجلة للمسئولين المختصين بالوزارة بإعداد منظومة الكترونية تغطي من خلال مركز معلومات الوزارة بالتعاون مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات، فضلا عن المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، البيانات الكاملة، بحيث تشمل بجانب عقود العمل بيان عنوان العامل واسم الشركة التي يعمل بها بدولة العمل، وعنوانه في مصر، وأرقام تليفونات الأقارب من الدرجة الأولي.

وكان عدد من أبناء الجالية المصرية بالكويت قد عقدوا اجتماعا مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، خلال تواجده بدولة الكويت الأسبوع الماضي، وطلبوا منه تفعيل وثيقة تأمين للعمالة المصرية بالدولة، من خلال شركات التأمين المصرية.

وجاء التحرك الفوري من الوزير بعقد اجتماع مع مسئول شركة التأمين علي الحياة لدراسة إمكانية وضع السبل والحلول كي تغطي بوليصة التأمين الأخطار التي قد يتعرض لها العامل، مع إمكان تطبيق المقترح علي جميع العمالة المصرية بجميع الدول المتواجدين بها سواء كانت عربية أو إفريقية أو أجنبية.

