أخبار مصر | غدا.. قافلة طبية مجانية في أودية بير زغير ووادي مجيرح بمدينة نويبع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. قافلة طبية مجانية في أودية بير زغير ووادي مجيرح بمدينة نويبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وذلك لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لجميع المرضى . وجاء ذلك في إطار خطة إدارة القوافل العلاجية بمديرية جنوب سيناء، للوصول بالخدمة الطبية الي المناطق اﻷكثر إحتياجا من خلال الوصول لكافة وديان المحافظة. وتضم القافلة عدة تخصصات طبية باطن وأطفال وجراحة وجلدية وأسنان ونساء وعيادة تنظيم أسرة. كما يتم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف اﻷدوية بالمجان. Advertisements توقيع الكشف والفحص الطبي علي ٢٤٧ حالة مرضية مختلفة بقافلة وادي ميعر بطور سيناء

اختتمت فعاليات اعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بوادي ميعر بطور سيناء بفحص وتوقيع الكشف الطبي علي ٢٤٧ حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم. اختتمت فعاليات اعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بوادي ميعر بطور سيناء بفحص وتوقيع الكشف الطبي علي ٢٤٧ حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم. ضمت القافلة عدة تخصصات طبية في اﻷطفال والجراحة واﻷسنان والباطنه والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم اﻷسرة والمعمل وصيدلية لصرف الدواء. هذا وقد تم توقيع الكشف علي جميع المرضي وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية بالمجان. أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، توجه قافة طبية الي أودية بير زغير ووادي مجيرح بنويبع الجمعة والسبت ٢٢ و٢٣ مارس الجاري؛

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