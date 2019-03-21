أخبار مصر | بروتوكول تعاون مصري ألماني لإنشاء مجمع للأسمدة الأزوتية بالعين السخنة المجمع يضم 6 مصانع للأسمدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بروتوكول تعاون مصري ألماني لإنشاء مجمع للأسمدة الأزوتية بالعين السخنة المجمع يضم 6 مصانع للأسمدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة وخلق مشروعات قومية جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي في كافة القطاعات وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.
ويأتى إنشاء المجمع ضمن المرحلة الثانية من مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة الذى يقام حاليًا بمنطقه العين السخنة ومن المنتظر إفتتاح مراحله الأولى خلال الفترة القادمة، ويهدف المشروع الذى تم توقيع عقدة إلى تعظيم الإستفادة من الموارد الإقتصادية المتاحة وزيادة إنتاج الأسمدة الأزوتية بما يغطى السوق المحلى وإستغلال تزايد الطلب العالمى على الأسمدة بتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق العالمية.
وخلال مراسم توقيع العقد أكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أهمية إنشاء هذا المجمع الضخم بالتعاون مع الجانب الألمانى، مؤكدًا أن المجمع يعد قلعه صناعية ضخمه وإضافه هامة فى طريق التعاون بين مصر وألمانيا خاصه فى ظل العلاقات الإستراتيجية الراسخه التى تربط بين البلدين حكومة وشعبًا.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطه أن المجمع يساهم فى بناء قاعدة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في هذا المجال، كذلك الإستعانة بالخبراء العالميين مع الإلتزام بمعايير السلامه والصحة المهنية ومعايير البيئه العالمية.
من جانبه أشاد ممثل شركة (thyssenkrupp) الألمانية بمستوى التنسيق والتفاهم بين ممثلى الجانبين لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس المجمع التى تسهم في تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع، مشيرًا إلى أن المجمع سيتيح منتجات جديدة من الأسمدة ذات جودة عالمية.
حضر مراسم توقيع العقد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وعدد من ممثلى الجانبين المصري والألمانى.