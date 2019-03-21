أخبار مصر | وزيرة الهجرة تلتقي أسر شهداء نيوزيلندا وتشارك غدًا في الجنازة الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تلتقي أسر شهداء نيوزيلندا وتشارك غدًا في الجنازة الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أسر الشهداء المصريين، حيث زارت المنازل الأربعة لأسر الشهداء بحادث المسجدين الإرهابي بنيوزيلندا، وهم (الشهيد منير سليمان 68 عامًا، الشهيد أحمد جمال الدين 68 عامًا، الشهيد أشرف المرسي، الشهيد أشرف المصري)، وذلك بحضور القنصل المصري مينا باسيلي، ورئيس الجالية المصرية بنيوزيلندا غادة داود، ونائب رئيس الجالية ميلاد مكاريوس.

وقدمت ابنة الشهيد "أشرف المرسي" لوزيرة الهجرة، أثناء لقائها بأسرتها، لوحة تأبين لوالدها لتكن ذكرى، مؤكدة أنها ستلتزم بالوعد الذي قطعته لوالدها هي وأختها بأن يصبحن مهندستين.

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وقدمت السفيرة نبيلة مكرم واجب العزاء لأهالي الشهداء، بعد ما تم دفن جثث الضحايا اليوم، واستمعت إلى مطالبهم، مؤكدة أنه كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم، والتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج.

كما قامت وزيرة الهجرة بزيارة المصابين المصريين بالحادث، والاطمئنان على تلقيهم الرعاية اللازمة، متمنية لهم الشفاء العاجل، مؤكدة وقوف الدولة المصرية بجانبهم في كل الأوقات فهذا حقهم، ولذلك جاءت لزيارتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم ولأسرهم.

وعلى صعيد متواصل، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم مشاركتها غدًا في حفل تأبين للشهداء والمصابين والذي سيعقد عقب صلاة الجمعة غدًا، ويحضره سفراء وممثلو الدول الإسلامية، وتلقي رئيسة الوزراء النيوزيلندية كلمة به، وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها ستضع الورود عند النصب التذكاري مكان الحادث، وستلتقي رموز الجالية المصرية هناك.