أخبار مصر | توقيع الكشف والفحص الطبي على ٢٤٧ حالة مرضية مختلفة بقافلة وادي ميعر بطور سيناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع الكشف والفحص الطبي على ٢٤٧ حالة مرضية مختلفة بقافلة وادي ميعر بطور سيناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات أعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بوادي ميعر بطور سيناء، بفحص وتوقيع الكشف الطبي على ٢٤٧ حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج اللازم لهم.

وضمت القافلة عدة تخصصات طبية في اﻷطفال والجراحة واﻷسنان والباطنه والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم اﻷسرة والمعمل وصيدلية لصرف الدواء.

وتم توقيع الكشف علي جميع المرضي وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية بالمجان.

ننشر الكشوف الأولية لمرشحي الصيادلة في الانتخابات المقبلة بالفرعيات

أعلن الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، الكشوف الأولية لقوائم المرشحين لانتخابات النقابات الفرعية بعد التنازلات، اليوم الخميس.

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وأضاف أن البدء فى استقبال الطعون سيكون ابتداءً من غد الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس، ويكون النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الاثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس، على أن تجرى الانتخابات فى موعدها المحدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل.

وشدد على عمل اللجنة بشفافية ونزاهة لإتمام عملها على أكمل وجه، وحرصها على مشاركة أكبر عدد من الصيادلة في انتخابات النقابة، لذلك سيتم إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لجميع الصيادلة الناخبين لإعلامهم بموعد اجراء العملية الانتخابية وحثهم على الإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى تدشين تطبيق على الهاتف يعرض عليه كيفية التصويت في الانتخابات، ومقار اللجان، وموقع لجنة كل عضو، متضمنا موقف الصيدلى من سداد اشتراكات النقابة حتى عام 2019، مع استثناء من هم فوق ال 60 عام حيث تم إعفاءهم من الاشتراكات، إضافة الى الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى فهم بالفعل تسدد لهم الاشتراكات أولًا بأول، وسوف توفر النقابة إمكانية سداد اشتراكات النقابة يوم الانتخابات.

وأوضح أنه لا توجد لجان للمغتربين ويمكنهم التصويت فقط بمقار اللجان بنقابتهم الفرعية، داعيًا الصيادلة بالمشاركة بانتخابات النقابة واختيار من يرونه يستحق أن يمثلهم ويحل قضاياهم.

وأضاف أنه يمكن للصيدلى التصويت بالانتخابات بشرط سداد اشتراكات النقابة حتى عام ٢٠١٨ مع استثناء من هم فوق ال60 عام فهم معفين من سداد الاشتراكات، لافتًا إلى أنه يوجد إمكانية لتسديد اشتراكات النقابة يوم الانتخاب حيث يتم توفير موظف ليتمكن الصيادلة من المشاركة فى الانتخابات فى حينها.