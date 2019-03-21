أخبار مصر | وفد من نقابة الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من نقابة الإعلاميين يهنئ ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، وفد من نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة القائم بأعمال النقيب، لمقعد الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد لتهنئته بفوزه بالانتخابات.

وكان وصل منذ قليل، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إلى مكتبه الجديد، بعد فوزه بمقعد نقيب الصحفيين، وذلك في أول زيارة له بعد إعلان فوزه بالانتخابات.

ويتواجد اليوم بالنقابة، وفود من مجالس النقابات المهنية؛ لتهنئته بالمنصب الجديد.

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وكانت عقدت نقابة الصحفيين، الجمعة الماضية، انتخابات التجديد النصفي، واختارت نقيبًا جديدًا ونصف أعضاء المجلس.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، عن فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد النقيب، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، بعدد أصوات 2810 صوت، على رفعت رشاد منافسه الأول، الذي حصل على 1585 صوت، بنسبة 61.25%.

وبلغ إجمالي الحضور 4823 عضو، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 235 صوت، والأصوات الصحيحة 4588.