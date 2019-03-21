أخبار مصر | "العاملين بالبنوك" تكرم رائدات العمل والمثاليات في عيد الأم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العاملين بالبنوك" تكرم رائدات العمل والمثاليات في عيد الأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات برئاسة النائب جمال عقبي نائب رئيس اتحاد العمال، 20 سيدة من رائدات العمل النقابي وأسر شهداء الوطن، وذلك في الاحتفال بيوم الوفاء الذي نظمته النقابة بمناسبة عيد الأم، حيث بدأ الحفل بتلاوة مباركة من القرآن الكريم للشيخ محمود عيسى أحد علماء وزارة الأوقاف.

وأشاد جمال عقبي في الحفل الذي حضره ممثلات المرأة العاملة ومجلس إدارة النقابة العامة بدور الأم التي كرمها الله سبحانه وتعالي في كتابه العزيز وفضلها عن العالمين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الجنة تحت أقدام الأمهات"، ونحن الآن يجب أن نعطي العاملات الأمهات حقوقهن لأنهن صنعن الرجالة، وساهمن بجهودهن في بناء الوطن واستقراره.

وقالت شيرين جابر، أمينة المرأة العاملة بالنقابة العامة للبنوك، وبحضور المهندسة كوثر علي محمد سكرتير المرأة العاملة باتحاد العمال: إن عظمة الشعوب تقاس بحجم اهتمامهم بالأم التي تبذل جهود كبيرة في تربية النشأ وبناء المستقبل، ومن أجل هذا وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية في مكانة عظيمة تليق بعظمة مصر، حيث أعطاها الدستور نسبة 25% في المقاعد السياسية، وأصبح للمرأة 88 مقعدا في البرلمان، إلى جانب توليها العديد من المناصب القيادية والتنفيذية.

جمال عقبي: عمال مصر ساهموا في ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ46 مليار جنيه

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أكد النائب جمال عقبي رئيس الاتحاد المحلي ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر هم عصب الإنتاج، وساهموا في زيادة رأس المال، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار جنيه، وانخفاض التضخم إلى 12%، كما أن مصر أصبحت حاليا العاشرة عالميا في التسليح العسكري، بسبب الجهود المخلصة للرئيس السيسي، والتي لا يستطيع أحد أن ينكرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لاتحاد عمال مصر، تحت شعار "نحن معك حنكمل المشوار" للتأكيد على دور العمال في التنمية والوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة السيسي، بحضور النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، والنائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وأحمد الدبيكي رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، ومجدي حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، وعدد من القيادات النقابية، وجميع اللجان النقابية بمواقع العمل بمحافظة الجيزة.

وتابع إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شغله الشاغل حاليًا هو الارتقاء بعمال مصر، مؤكدًا أن الرئيس يرى أن أمل وتنمية مصر في يد العمال.

وقدم عقبي خلال المؤتمر تحية وتقدير للاعب المصري المحترف محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه مثال لابد لكل مصري أن يحتذى به.

