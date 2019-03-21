أخبار مصر | لتعديه على رصيف المشاة.. محافظ الجيزة: يزيل شادر فاكهة بحي الدقي "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتعديه على رصيف المشاة.. محافظ الجيزة: يزيل شادر فاكهة بحي الدقي "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإزالة تعديات لشادر فاكهة بشارع وزارة الزراعة، بعد ضبطه متعدى على حرم الطريق العام ويعيق حركة المشاة على الأرصفة من خلال وضعه صناديق الفاكهة بعرض الرصيف دون مراعاة ترك مساحة للمواطنين للسير بها وغير ملتزم بشروط الترخيص الممنوحة له.

واستدعى على الفور مسئولي الإشغالات بالحي لرفع مخالفات الشادر واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله موجها إنذار بعدم السماح بتواجد مثل هذه المخالفات والتعديات على حرم الطريق وعدم التقصير فى رفعها أول بأول.

وجاء ذلك خلال جولة للمحافظ بحي الدقي للوقوف على مستوى النظافة ورفع الإشغالات بالحي، رافقه اللواء محمد رأفت السكرتير العام، حيث تفقدا أعمال توسعة وتطوير شارع وزارة الزراعة وتركيب الانترلوك للتسهيل على المشاة.

وأكد المحافظ انه سيتم تطوير الشارع وتجميله وصيانة أعمدة الإنارة المتواجدة به بالكامل وإصلاح أى مشكلات فى طبقة الرصف.

وأشار إلى أن حي الدقي أزال عدد من الإشغالات والفروشات بشارع الشركات، وهو احد الشوارع المتفرعة من شارع وزارة الزراعة تمهيدًا لبدء أعمال تطويره وتجميع الباعة به لعدم تأثيرهم على المظهر الجمالي بالشارع الرئيسي وإعاقتهم لحركة المشاة.

وشملت جولة المحافظ تفقد شوارع التحرير والنيل والزراعة وشارع 306 أمام المتحف الزراعي وشارع مراد وميدان الجيزة وميدان النهضة.

محافظ الجيزة: الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة مياه جزيرة الدهب نهاية أبريل

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال توسعات مشروع محطة مياه جزيرة الذهب بحي جنوب الجيزة، برفقة المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والمتبقي منها على أرض الواقع.

وقال "المحافظ" إن المحطة تبلغ طاقتها الإجمالية 160 ألف م3 يوم مرحلة أولى 80م3يوم والمرحلة الثانية 80 م3يوم، لافتًا إلى أن أعمال المرحلة الأولى سيتم انتهاها فى موعد أقصاه 30 ابريل القادم مما سيساهم فى حل مشكلة الانقطاع بالعديد من المناطق داخل مدينة الجيزة منها فيصل والهرم.

وأكد "راشد" ان متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف يقع على راس أجندة أولويات العمل، وان هذا الملف يحظى بمتابعة مستمرة لأهميته الحيوية للمواطنين ولحقهم فى الحصول على كوب مياه نقى وصرف صحي ادمي، مشيرًا ان المحافظة فى تحدى كبير وسباق مع الزمن فى هذا الشأن.

وبدأ المحافظ جولته بعقد جلسة مع القيادات التنفيذية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بحثوا خلالها كل ما يخص مشروعات الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، وحسم أية معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وفق البرامج الزمنية الموضوعة لكلا منها بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

وحرص المحافظ على تفقد الاعمال المنفذة بالمرحلة الاولى على الطبيعة وكذلك مواقع المرحلة الثانية ومعاينة المعدات ومواسير المياة والالتقاء بالمهندسين والعمال والاستماع لشرح تفصيلى لمراحل تنفيذ الاعمال.

رافق المحافظ خلال جولتة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس منصور بدوى رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد عبد العظيم المشرف العام على مشروعات الصرف الصحى بالجيزة.

وأكد راشد فى تصريحات له ان المحافظة تسابق الزمن بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة لسرعة الأنتهاء من مشروعات مياة الشرب الجارى العمل بها خلال الفترة الحالية قبل بداية فصل الصيف لمواجهة اى مشكلات.

