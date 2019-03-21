انت الان تتابع فحص 43 مليون مواطن في حملة « 100 مليون صحة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحليل فيروس سي - صورة أرشيفية
أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم فحص 43 مليونا و32 ألف مواطن في المراحل الثلاثة من المبادرة الرئاسية (100 مليون صحة)، للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية في الـ27 محافظة، وذلك منذ انطلاقها، قائلة إنه تم الانتهاء من فحص 12 مليونا و101 ألف مواطن بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة من المبادرة، وذلك منذ انطلاق المرحلة في الأول من مارس الجاري وحتى أمس الأربعاء، والدولة تستهدف مسح كافة المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.
وأضافت زايد أن المرحلة الثالثة ما زالت تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة، والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، للانتهاء من مسح كافة المواطنين
وأضافت زايد أن المرحلة الثالثة ما زالت تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة، والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، للانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، إن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا بتردد 2 مليون و830 ألف مواطن، تليها محافظة الشرقية بتردد 2 مليون و688 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة 2 مليون و374 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد مليون و596 ألف مواطن، ثم المنيا مليون و516 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 957 ألفا و753 مواطنا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 136 ألفا و45 مواطنا.
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