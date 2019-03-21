الأوقاف: بدء الآذان الموحد في 150 مسجدا بالقاهرة

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مسجد - صورة أرشيفية
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، بدء المرحلة الثانية من الآذان الموحد الذي تنفذه الوزارة بمختلف مساجد الجمهورية كنقلة حضارية تتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية، بتعظيم شعائر الله والإعلام بدخول وقت الصلاة من خلال مؤذنين على أعلى درجة من الكفاءة والصوت الحسن، قائلا إن هذه المرحلة تتضمن أكثر من 150 مسجدا بمحافظة القاهرة يتم بث الآذان الموحد تجريبيا منها الآن، على أن يتم تعميم التجربة على مراحل على كافة مساجد الجمهورية.
من جهته، قال اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف والمشرف العام على مشروع الآذان الموحد، إنه يتم اختيار أفضل المؤذنين لرفع الآذان في الفروض الخمسة من مبنى الإذاعة والتلفزيون بالشريفين، ليتم نقله مباشرة إلى المساجد من خلال أجهزة بث واستقبال متميزة، لضمان نقاء ووضوح الصوت. وأضاف شكري أن مشروع
من جهته، قال اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف والمشرف العام على مشروع الآذان الموحد، إنه يتم اختيار أفضل المؤذنين لرفع الآذان في الفروض الخمسة من مبنى الإذاعة والتلفزيون بالشريفين، ليتم نقله مباشرة إلى المساجد من خلال أجهزة بث واستقبال متميزة، لضمان نقاء ووضوح الصوت.
وأضاف شكري أن مشروع الآذان الموحد يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات والهيئة العربية للتصنيع وكلية الهندسة جامعة القاهرة، لاختيار أفضل الوسائل التقنية لنقل الآذان بنقاء ووضوح وفي موعده الشرعي، مشيرا إلى أنه يتم تقييم التجربة يومًا من خلال جولات دورية على المساجد المطبق بها الآذان.
وأوضح أن المرحلة الأولى للبث التجريبي للآذان الموحدة شملت أكثر من 100 مسجد بالقاهرة وثبت نجاحها باختيار أفضل الأصوات من المؤذنين، ومراعاة فروق التوقيت.
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