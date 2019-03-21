انت الان تتابع الأوقاف: بدء الآذان الموحد في 150 مسجدا بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مسجد - صورة أرشيفية

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، بدء المرحلة الثانية من الآذان الموحد الذي تنفذه الوزارة بمختلف مساجد الجمهورية كنقلة حضارية تتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية، بتعظيم شعائر الله والإعلام بدخول وقت الصلاة من خلال مؤذنين على أعلى درجة من الكفاءة والصوت الحسن، قائلا إن هذه المرحلة تتضمن أكثر من 150 مسجدا بمحافظة القاهرة يتم بث الآذان الموحد تجريبيا منها الآن، على أن يتم تعميم التجربة على مراحل على كافة مساجد الجمهورية.

من جهته، قال اللواء عمرو شكري رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف والمشرف العام على مشروع الآذان الموحد، إنه يتم اختيار أفضل المؤذنين لرفع الآذان في الفروض الخمسة من مبنى الإذاعة والتلفزيون بالشريفين، ليتم نقله مباشرة إلى المساجد من خلال أجهزة بث واستقبال متميزة، لضمان نقاء ووضوح الصوت. وأضاف شكري أن مشروع

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